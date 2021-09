[광장]제조업의 여건 변화와 우리의 대응

정만기 한국산업연합포럼 회장(전 산업통상자원부 차관)

제조업은 우리 수출의 약 85%, 국내총생산(GDP)의 28%를 차지한다. 제조업 고용 인원은 410만여명으로 총고용의 18% 수준이다. 제조업은 단순 통계를 넘어 중요한 바, 이는 우리 경제의 기관차 역할을 하기 때문이다.

우리 제조업은 몇 가지 여건 변화와 도전을 맞고 있다. 우선, 소비수요의 개성화 확산이다. 온라인 유통 플랫폼이 대세가 된 것이다. 자동차, 전자제품 등 내구소비재는 물론, 일상용품까지도 온라인 플랫폼을 통한 맞춤형 수요가 급증하는 추세다. 제조업체들의 기민한 대응 필요성이 높아지고 있다.

둘째, 디지털 전환 확산이다. 빅데이터와 인공지능에 의한 디지털 전환은 공장단위뿐만 아니라 기업 내 의사결정 체제로까지 확대되고 있다. 제조 공정의 경우 앞서 언급한 소비수요 개성화에 대응하면서 불량률도 낮추고 있다. 중소업체 금형, 주조 공정의 경우 그동안 숙련 작업자 육안에 의한 불량품 검사는 데이터 기반 검사로 전환되고 있다. 공정상 여러 변수와 불량 간 상관관계를 데이터 축적과 분석으로 알아내 특정 공정 조건에선 어떤 변수가 불량을 유발하는지 판별하는 한편, 이를 통제하는 것이다. 인공지능이 기계 상태 데이터로부터 기계의 고장패턴을 학습함으로써 이상 징후를 감시해 고장과 재해발생을 예방하기도 하고 데이터 기반 에너지 관리 시스템으로 에너지 사용도 대폭 절감할 수 있게 됐다. 우리의 대응은 미흡하다는 것이 일반적 평가다. 설비의 해외 의존도가 높고 인력의 디지털 역량이 미흡할 뿐만 아니라 기술 유출 우려 등도 걸림돌이다.

셋째, 탄소감축 필요성이다. 우리나라는 제조업은 물론, 화석연료 중심의 산업 구조를 갖고 있어 온실가스 감축에 한계가 있다. 탄소배출 정점이 미국은 2007년, 독일은 1990년, 영국은 1991년에 다다른 반면, 우리는 2018년에야 정점에 이르렀다. 주요 선진국은 제조업 성장이 둔화하면서 이미 ICT, 금융 등 서비스 업종으로 산업 구조가 전환됐으나, 우리는 온실가스 다(多)배출 업종인 철강, 석유화학, 반도체 등이 주력 산업의 근간이 되고 있다. 이들 업종은 자동차, 조선, 건설 등의 중소·중견기업 생태계와 일자리 유지와 직결돼 있다. 산업통상자원부에 따르면 2017년 대비 2030년 철강은 105.6%, 석유화학은 139%, 반도체는 193% 성장이 예상되는 등 성장은 이어질 전망이다. 문제는 이런 상황에서 어떻게 탄소를 줄이느냐는 것이다. 탄소중립 실현 기술 개발에는 오랜 기간이 소요된다. 무리하게 진행한다면 생산과 일자리 위축이 불가피할 것이다. 업계에서는 2030년 탄소감축안에 대해서도 우려를 표하고 있다.

넷째, 미·중 간 무역 갈등이다. 도널드 트럼프 미국 정부 이후 양국 간 갈등은 오히려 확대되는 양상이다. 전 세계 희토류 생산의 90%를 차지하고 있는 중국은 지난 1월 '희토류 관리조례' 초안을 만드는 등 희토류 통제를 강화하고 나섰는데, 미국은 희토류 수입의 약 80%를 중국에 의존하고 있다. 한편 미국 정부는 중국 상품에 대한 최고 25%의 301조 관세 부과 가능성을 유지하는 상황에서 자국 중심의 반도체 공급망 정책 추진을 거듭 강조하고 있다. 우리에겐 불확실성이 그만큼 높아진 것이다.

제조업 관련 개별적 여건 변화는 미약해도 총체적 변화의 영향력은 강할 수 있다. 기업들의 개별 대응이 중요하나, 정부의 산업 정책도 중요해 보인다. 다시 산학연 전문가들과 머리를 맞대야 할 때다. 우리는 이미 이러한 경험을 오랫동안 축적해왔다. 연구개발(R&D)과 인력은 물론 금융, 세제 대책도 재점검해야 한다. 위기를 위기로 인식할 때 해답은 나온다.