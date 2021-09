[클릭 e종목] 포스코, 3Q도 역대 최대 실적 전망

[아시아경제 황준호 기자] 하나금융투자는 28일 포스코가 올해 3분기에도 역대 최대 수준의 분기 실적을 기록할 것으로 전망하면서 투자의견(매수)과 목표주가(주당 50만원)를 유지했다.

하나금투는 포스코의 올 3분기 별도 매출액과 영업이익이 각각 10조8000억원, 2조2000억원을 달성할 것으로 예상했다. 매출액은 전년 대비 64.8%, 영업이익은 734.3% 올라간 수준이다.

지난 7월까지 높은 수준의 철광석 가격 영향으로 포스코의 3분기 원재료 투입단가는 톤당 8만원 정도 상승할 것으로 예상된다. 하지만 조선용 후판을 비롯한 주요 판재류 제품의 공격적인 가격 인상정책이 수용됐다. 이에 따라 탄소강 ASP는 톤당 14만4000원 정도 상승해 당초 예상보다 큰 폭의 스프레드 확대가 기대된다. 여기에 전세계 철강수요 호조에 따른 견조한 판매량(890만톤, 전년 대비 0.1% 증가)을 감안하면 영업이익은 시장 컨센서스인 1조9000억원을 크게 상회할 것으로 보인다.

중국의 조강 생산량도 우호적이다. 지난달 중국 조강 생산은 전년 동기 대비 13.2% 급감한 8342만톤을 기록했는데 이는 조업일수가 부족한 2월을 제외하면 지난해 3월 이후 최저 수준이다. 7월에도 -7%를 기록한데 이어 8월에도 탄소배출 저감을 위한 본격적인 철강 감산 기조가 확인된 것이다. 연말로 갈수록 감산 강도는 더욱 확대될 전망이고 에너지 소비 감축 목표에 크게 미달하는 지방 도시들이 감산의 중심이 될 것으로 예상된다.

다만 최근 헝다그룹 리스크가 부각되며 건설용 제품 중심의 중국 철강 수요 둔화를 우려하는 시각이 나오고 있다. 그러나 이를 상회하는 공급 축소로 중국의 타이트한 철강 수급은 지속될 것으로 전망된다. 동시에 최근 중국의 철광석 수입가격이 톤당 110달러 수준까지 하락했으나 원료탄 가격이 최근 1개월 만에 두 배 가까이 급등한 상황으로 시장에서 우려하는 판가 인하 가능성은 제한적이다.

박성봉 하나금융투자 연구원은 "사상 최고치 분기 실적 경신이 지속되고 있고 타이트한 중국 철강 수급 또한 지속될 전망으로 포스코의 수익성 개선 요인으로 작용할 전망"이라며 "이런 상황에도 불구하고 포스코의 현재 주가는 PBR 0.6배로 올해 예상ROE 13.5% 감안 시,크게 저평가되었다고 판단된다"고 분석했다.

