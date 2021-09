온라인 맞춤형 과학교구 구매 '싸이네비' 서비스 실시

국립과천과학관, 온라인으로 교구 추천 및 구매 가능

28일부터 한 달간 특별 할인 적용도

[아시아경제 김봉수 기자] 국립과천과학관은 28일부터 온라인으로 코로나 시대 가정 내 과학학습을 돕는 '싸이네비' 서비스를 실시한다. .

이 서비스는 국민정책디자인 사업의 일환이다. 정부, 공공기관에서 국민을 정책 개발 과정에 참여시켜 실질적으로 필요한 정책과 서비스를 만드는 적극 행정 제도를 통해 개발됐다. 자신에게 맞는 과학 교구를 추천받고 과학교구 유통사와 협력해 저렴하게 구매할 수 있다. 맞춤 교구 추천을 위한 설문은 온라인으로 구현해 과학관 방문이 어려운 국민들도 이용할 수 있도록 접근성을 높였다. 학년, 관심 주제, 이용자 수(혼자서/여럿이), 선호 학습 방식(만들기, 실험, 관찰, 놀이) 등을 선택하면 조건에 맞는 과학교구를 추천해준다.

또 맞춤 과학교구 결과를 학생과 학부모가 서로 공유해서 어떤 차이가 있는지 알아보고 적합한 교구를 구매할 수 있다. 추천 목록의 교구 54종을 이날부터 다음달 27일까지 한 달간 종류별 100개까지 특별 할인을 적용한다.

이정모 과천과학관장은 “싸이네비를 통해 가정에서 과학을 학습하는데 도움이 되기를 바란다. 앞으로 과학관의 정책 개발에 수요자가 참여해 유익한 서비스를 디자인 할 수 있는 기회를 확대하겠다”고 말했다.

