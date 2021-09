[특징주]SK바이오사이언스, 코로나 백신 임상 발표 앞두고 5% 강세

[아시아경제 지연진 기자] 27일 SK바이오사이언스 SK바이오사이언스 302440 | 코스피 증권정보 현재가 284,500 전일대비 10,000 등락률 +3.64% 거래량 816,368 전일가 274,500 2021.09.27 11:16 장중(20분지연) 관련기사 수익률 신화! “제2의 SK바이오사이언스” 공개! “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정외국인, 2주 연속 '사자'…삼전 가장 많이 사들여 close 가 코로나19 재확산 속에서 백신 임상 결과 발표를 앞두고 강세를 보이고 있다.

SK바이오사이언스는 이날 오전 10시48분 기준 유가증권시장에서 전거래일대비 5.10%(1만4000원) 오른 28만8500원에 거래되고 있다.

이 회사는 국내 최초로 코로나19 백신 임상 3상을 수행 중이며, 오는 10월 이후 임상 1·2상 중간결과를 공개할 예정이다. SK바이오사이언스는 국제백신연구소(IVI)와 협업을 통해 동유럽, 동남아 등 해외에서도 비영리 국제기구인 임상 3상을 이르면 오는 9월부터 돌입하겠다는 계획이다.

아울러 SK바이오사이언스는 내년 상반기 GBP510 임상 3상을 완료하고 코백스와 대규모 물량을 공급하기 위한 계약을 체결할 전망이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr