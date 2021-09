SK C&C-녹십자홀딩스, '디지털 헬스케어 플랫폼' 구축

[아시아경제 부애리 기자]SK㈜ C&C와 녹십자홀딩스(GC)가 디지털 헬스케어 플랫폼을 만든다.

SK C&C는 GC와 ‘인공지능(AI) 기반 종합 헬스케어 빅데이터 분석 플랫폼 구축을 위한 개념정의(PoC) 프로젝트’를 진행한다고 27일 밝혔다. 회사 측은 "GC 산하 계열사에 분산된 데이터의 통합과 분석을 통해 디지털 헬스케어 분야 관련 신규 사업을 발굴하기 위한 것"이라고 설명했다.

두 회사는 ‘클라우드형 디지털 플랫폼’을 기반으로 다양한 표준 의료데이터를 분석하고, 국내외 의료 빅데이터 기반의 AI 융합 분석 활동 등을 수행한다. 클라우드형 디지털 플랫폼은 별도로 개발 환경을 구축할 필요없이 현장 실무자가 AI·빅데이터·클라우드·블록체인 플랫폼과 솔루션을 활용해 언제든 필요한 AI·빅데이터 분석 모델을 생성할 수 있다. 클라우드형 디지털 플랫폼을 이용하면 다양한 디지털 시스템과 서비스를 자유롭게 개발할 수 있다.

두 회사는 향후 GC 산하 모든 계열사를 대상으로 디지털 전환을 검토할 예정이다. 각사에 분산돼 있는 데이터를 통합하고 디지털 헬스케어 분야 연구, 서비스 솔루션 개발에 긴밀하게 협업할 예정이다.

이진천 GC 상무는 "국내외 의료 빅데이터와 디지털전환 기술을 적극 활용해 디지털 분야 사업 역량을 강화하고, 미래 경쟁력을 확보하는 데 두 회사의 역량을 집중할 것"이라고 말했다.

강화형 SK C&C 플랫폼사업그룹장은 "백신과 신약 개발뿐만 아니라 디지털 헬스케어 분야에서도 중추 역할을 하는 GC그룹이 국내외 헬스케어 시장을 선도해 나가도록 디지털 전환 파트너 역할을 충실히 수행하겠다"고 전했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr