상반기 새희망홀씨 공급 1.8조원…연간목표 51.3% 달성

국내 5대 은행의 공급실적이 전체의 81.3% 차지

[아시아경제 박선미 기자]올해 상반기 새희망홀씨는 1조8000억원이 공급돼 연간 공급목표 3조5000억원의 51.3% 수준을 달성했다. 국내 5대 은행의 공급실적이 전체의 80%를 넘었다.

27일 금융감독원이 공개한 '2021년 상반기 새희망홀씨 공급실적'에 따르면 올해 상반기 국내은행의 새희망홀씨 공급실적은 1조7938억원(10만694명)으로 올해 공급목표 대비 51.3% 수준을 달성했다. 코로나19에 따른 영업점 방문고객 감소 등으로 공급 여건이 좋지 않음에도 불구하고 은행권의 서민·취약계층 지원 노력에 힘입어 꾸준히 공급됐다. 지금 이 속도대로라면 올해 공급목표는 무난히 달성 가능할 것으로 보인다.

새희망홀씨는 소득이 적거나 신용이 낮아 은행에서 대출을 받기 어려운 계층을 위해 별도의 심사기준을 마련해 대출해주는 은행의 서민 맞춤형 대출상품이다. 연 소득 4500만원 이하면서 개인신용 평점 하위 20%(종전 신용등급 6등급) 이하거나 연 소득 3500만원 이하(신용도 무관) 계층을 지원 대상으로 한다. 금리는 연 10.5% 상한으로 최대 3000만원 이내에서 은행별로 자율적으로 결정한다. 1년 이상 성실상환자 500만원 추가 지원 및 금리감면, 취약계층 등에 우대금리가 있다.

은행별로는 농협은행이 3395억원으로 가장 많이 공급했고, 신한(2994억원), 국민(2917억원), 우리(2669억원), 하나(2604억원) 순이었다. 국내 5대 시중은행의 새희망홀씨 공급실적이 1조5000억원으로 전체 실적의 81.3%를 차지했다.

상반기 새희망홀씨 평균금리(신규취급분)는 5.70%로 전년 동기(6.15%) 대비 0.45%포인트 내려갔다. 2017년 이후 가계신용대출 평균금리보다 하락폭이 더 커지면서 가계신용대출 금리와의 격차가 지속적으로 축소되는 추세다. 저신용(신용평점 하위 10%) 또는 저소득(연소득 3000만원 이하) 차주에 대한 대출비중이 91.2%로 높은 비중을 차지해 코로나19로 어려움을 겪는 서민·취약계층의 은행권 접근성 제고에 기여한 것으로 드러났다.

금감원 관계자는 "2010년 출시 이후 올해 상반기까지 215만명에게 총 27조6000억원을 지원했다"며 "올해 전체 공급목표를 달성할 수 있도록 하반기에도 적극 노력할 계획"이라고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr