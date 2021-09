청호나이스 무전원 직수정수기 '콤팩트' 누적판매 2만대 돌파

올해 1만대 가까이 판매

[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 무전원 직수정수기 콤팩트가 누적판매 2만대를 돌파했다고 27일 밝혔다. 2019년 6월 출시된 이 제품은 출시 첫해 3000대를 시작으로 지난해 약 7000대, 올해는 1만대 가까이 팔리며 누적 판매 2만대를 돌파했다.

청호 직수정수기 콤팩트는 1.9㎏의 가벼운 무게와 12.8㎝의 가로폭으로 공간 활용에 효율적이며 자가 필터 교체방식 적용과 무전원 시스템으로 경제적인 사용까지 가능하다.

특히 프리미엄필터와 나노프로필터가 잔류염소부터 박테리아, 바이러스 등을 제거해 안전한 정수를 제공한다. 해당 제품은 자가 필터 교체방식으로 레버를 가볍게 올리고 내리면 필터 탈부착이 가능해 누구나 손쉽게 교체할 수 있다. 필터는 8개월 교체 주기에 맞춰 고객에게 배송된다. 전력 사용이 필요 없는 무전원 시스템으로 전기요금이 발생하지 않아 경제적으로 사용할 수 있는 것도 장점이다.

김형근 청호나이스 시판영업부문 이사는 "청호 직수정수기 콤팩트는 1인가구와 자가관리형 선호고객을 중심으로 판매가 가파르게 늘고 있다"며 "경제적인 부분과 설치공간 등을 고민하는 이들에게는 좋은 선택이 될 수 있는 제품"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr