홈플러스, 우유팩으로 만든 ‘착한 화장지’ 출시…“ESG 경영 강화”

[아시아경제 임춘한 기자] 홈플러스는 상품 구매만으로 친환경 활동에 동참할 수 있는 착한 소비 상품으로 ‘착한 화장지’를 출시했다고 27일 밝혔다.

착한 화장지는 홈플러스와 협력사 대왕이 개발 단계에서부터 친환경 가치를 담아 출시한 상품이다. 펄프 대신 우유팩을 재활용한 원료를 100% 사용한 것이 특징이다. 형광증백제를 사용하지 않은 무형광 원료로, 포장 비닐에는 불필요한 잉크 사용을 줄이고 1도 인쇄를 적용했다. 도톰한 3겹 엠보싱으로 화장지 본연의 부드러운 촉감까지 더했다.

착한 화장지는 10만 팩이 판매될 때마다 390톤의 펄프 사용이 절감돼 나무 7800그루를 심는 효과를 낼 것으로 분석된다.

홈플러스 관계자는 “고객이 친환경 활동에 동참하는 가장 쉬운 방법은 친환경 상품을 소비하는 것“이라며 “당사 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화를 위해 협력사·유통사·고객이 함께하는 착한 소비를 지속 확대해 나가겠다”고 말했다.

