버거킹, 가을 맞이 ‘올데이킹’ 메뉴 리뉴얼

[아시아경제 문혜원 기자] 버거킹은 인기 메뉴를 하루 종일 합리적인 가격에 즐길 수 있는 ‘올데이킹(ALL DAY KING)’ 메뉴를 리뉴얼한다고 27일 밝혔다.

올데이킹은 시간 제약 없이 하루 종일 버거킹의 인기 세트를 4900원 또는 5900원에 즐길 수 있는 메뉴다. 2018년 10월 출시된 이후 2년10개월동안 4000만개 이상의 누적 판매를 달성할 정도로 많은 사랑을 받고 있다.

이번 리뉴얼에서는 베스트 셀러인 ‘불고기롱치킨’과 ‘불고기몬스터’가 ‘올데이킹’ 메뉴로 새롭게 추가됐다. 불고기롱치킨 외에도 4900원 ‘사딸라’ 메뉴는 ‘콰트로치즈 와퍼주니어’, ‘직화소불고기버거’, ‘통새우와퍼주니어’, ‘더블 오리지널 치즈버거’로 총 5종이다.

5900원 메뉴는 ‘불고기몬스터’와 함께 더블 패티로 든든하게 즐기는 ‘BBQ 몬스터’로 총 2가지다.

일부 매장을 제외한 전국 버거킹 매장에서 만나볼 수 있으며 딜리버리 서비스에서는 제외된다.

