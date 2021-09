함양군, 18세 이상 미접종자에 코로나19 예방접종 실시

30일까지 인터넷·전화상담실로 사전예약 접수



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 만 18세 이상(만 2003년 12월 31일 이전 출생) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 미접종자를 대상으로 백신 예방접종 사전예약을 받는다.

이번 접종은 코로나19 백신 미접종 사유와 관계없이 모든 미접종자에게 접종 기회를 제공하기로 했다.

사전 예약은 코로나19 예방접종 사전예약 누리집이나 함양군 전화상담실을 통해 가능하며, 18일 오후 8시부터 30일 오후 6시까지 진행된다. 스스로 예약이 어려운 고령층, 외국인 등을 위해 보호자 대리 예약이 가능하다.

백신 1차 접종 기간은 오는 10월 1일부터 16일까지다.

사전예약자는 함양군 위탁의료기관에서 백신 접종을 받게 되지만 건강보험 미가입자는 예방접종센터에서 접종받아야 한다.

접종 백신은 화이자 또는 모더나로 대상자별 백신 종류는 백신 공급 상황에 따라 차례대로 개별 안내할 예정이다.

