경찰, 'SPC 사업장 방해' 화물연대 노조원 89명 수사…"엄정 대응"

[아시아경제 이관주 기자] 최근 파업에 나선 민주노총 화물연대 소속 일부 조합원들이 파리바게뜨 등 SPC그룹의 빵과 재료 등 운송을 가로막고 화물차 기사를 폭행하는 등 과격 행동을 벌인 데 대해 경찰이 엄정 대응하겠다는 입장을 밝혔다.

경찰청 국가수사본부(국수본)는 24일 "전국 SPC 사업장에서 발생하고 있는 입·출차 방해 등 일련의 불법행위와 관련해 현재까지 총 89명을 업무방해·공무집행방해 등 혐의로 수사 중"이라고 했다.

노조 파업은 지난 2일 광주에서 시작돼 15일부터 전국 사업장으로 확대됐다. 조합원들은 파리바게뜨 매장이 늘어 배송량과 거리가 늘고 있음에도 배송 차량 수는 늘지 않아 과도한 업무에 시달리고 있다고 주장하고 있다. 화물연대는 기자회견에서 "양보를 거듭해 마련한 합의안을 SPC가 틀었다"며 "투쟁이 시작되자 SPC는 전원 해고와 손해배상 청구로써 노조 탄압에 나섰다"고 규탄했다.

그러나 이후 파업 및 집회 과정에서 노조원들의 과격 행위가 잇따르고 있다. 지난 15일 세종에서는 파리바게뜨 물류센터로 향하던 화물차를 노조원들이 막아선 뒤 화물차 기사를 집단 폭행하는 사건이 발생했고, 17일 한 고속도로 휴게소에서 파리바게뜨 빵을 운송하던 화물차의 연료 공급선을 고의로 자르는 일이 벌어졌다. 또 대구에서는 운송 차량의 진·출입을 방해하려고 차 밑에 들어간 노조원 2명이 경찰에 연행돼 조사받았다.

과격 행위가 계속되자 노조원의 첫 구속 사례도 나왔다. 대전지법은 지난 21일 업무방해 혐의로 청구된 노조원 A씨에 대한 구속영장을 발부했다. A씨는 앞서 화물차 기사 폭행 사건 가해자 중 한 명으로 알려졌다. 국수본은 "향후 불법행위에 대해 법과 원칙에 따라 일관되게 신속·엄정 수사할 예정"이라고 강조했다.

