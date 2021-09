경북도, '어린 동자개' 대량 시험생산 성공…안동댐·임하댐에 15만 마리 첫 방류

[아시아경제 영남취재본부 이동국 기자] 경북도 수산자원연구원 토속어류산업화센터는 24일 오전 안동댐에서 내수면 어업인 소득 증진을 위해 '어린 동자개' 15만 마리를 처음으로 방류한다고 밝혔다.

이날 방류에는 지역 도의원, 도 해양수산국장, 안동부시장, 어업인대표 등 30여명이 참석한다.

토속어류산업화센터에서는 지난 7월 '어린 동자개' 대량 시험생산 연구를 첫 시작해 3개월 간 기른 몸길이 4㎝ 이상의 어린고기 20만 마리를 생산하는데 성공했다. 이번에 처음으로 도내 주요 댐(안동댐·임하댐)에 어자원 조성과 내수면 어업인 소득을 위해 15만 마리를 방류했다.

경북도는 향후 대량(50만 마리 이상)생산 시스템을 갖춰 치어 방류 사업을 지속해서 추진할 계획이다. 동자개는 노란색의 바탕에 등과 몸의 옆면 중앙에 줄무늬가 있는 것이 특징이다.

매운탕과 찜 등 식재료로 많이 이용되고 있으며, kg당 45000원(자연산 기준)에 판매되는 고소득 고급어종이다. 현재 안동호와 임하호에서는 내수면 어업인 40여명 정도가 붕어, 메기, 동자개 등 다양한 어종을 대상으로 조업을 실시하고 있다.

하지만 최근 수익성이 없는 누치, 강준치 및 외래어종인 배스, 블루길 등의 증가로 경제성 있는 수산자원의 어획량은 급격히 감소하고 있는 실정이다.

토속어류산업화센터는 지난해 중장기 종합계획을 수립해‘내수면 산업 혁신성장 2030!’을 목표로 경제성 신품종 발굴 및 종자생산 기술개발을 추진해왔다.

지난해 참마자 5만 마리 방류에 이어 올해 7월 버들치 12만 마리를 방류했으며, 이번 '어린동자개'를 포함해 고소득 어종을 지속해서 개발해 풍부한 어자원을 조성해 나갈 방침이다.

이영석 경북도 해양수산국장은 "활발한 내수면 어업활동을 위해 소득과 직결되는 어종을 대량으로 생산·방류할 수 있는 시험생산 연구 사업에 적극 노력해 나갈 것"이라고 전했다.

영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr