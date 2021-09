중소기업계 "전기요금 인상, 현장 충격…中企 전용요금제 마련해야"

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업계는 23일 산업통상자원부와 한국전력공사의 전기요금 인상 결정에 우려를 표하며, 중소기업 전용요금제를 조속히 마련해야 한다고 촉구했다.

중소기업중앙회는 이날 입장문을 통해 "한국은행이 8월 발표한 원재료 수입물가가 전년 말 대비 45% 급등한데 이어 4분기 산업용 전기요금까지 약 2.8% 인상되면서 중소기업 경영애로가 심각해지고 있다"고 전했다.

특히 "제조원가에서 전기료가 차지하는 비중이 15%에 달하는 뿌리 중소기업의 어려움은 더욱 가중되고 현장의 충격은 불가피하다"고 밝혔다.

최근 중소기업중앙회의 조사에 따르면 제조 중소기업의 88.8%는 전기요금에 부담을 느끼는 것으로 나타났다. 51.3%는 현행 사용량이 꼭 필요한 수준이며 더 이상 절감할 수 없다고 응답했다.

이에 "코로나19로 인해 매출과 영업이익이 급감하는 상황에서 전기요금 인상으로 현장의 불확실성이 더욱 확대되고 있다"고 했다.

마지막으로 "전기요금 인상의 충격을 완화할 수 있는 중소기업 전용요금제 등의 조속히 마련해야 한다"며 "신재생에너지로의 중장기 에너지전환 기조가 지속적인 요금 인상으로 이어지지 않도록 세심하고 공정한 요금체계 개편을 촉구한다"고 밝혔다.

