오늘부터 SSG닷컴서 시디즈 의자 기획전…"최대 40% 할인"

[아시아경제 김보경 기자] 퍼시스그룹의 의자 전문 브랜드 시디즈가 오는 26일까지 SSG닷컴에서 진행하는 '브랜드 스포트라이트' 프로모션을 통해 인기 상품을 최대 40%까지 할인 판매한다.

시디즈는 SSG닷컴에서 유아용 의자부터 학생용, 사무용 의자 등 다양한 제품을 혜택가로 선보인다. 먼저 오늘(23일) 하루간 SSG닷컴에서는 ▲국민 초등학생 의자 '링고' ▲쾌적한 착석감을 자랑하는 'T50 Air' ▲명문대 도서관 의자로 유명한 '아이블' 제품을 최대 40%까지 할인 판매한다. 프로모션이 진행되는 26일까지 매일 오후 2시 선착순 30명에게는 발받침대를 92% 할인한 가격에 제공한다.

이 외에도 ▲스테디셀러 사무용 의자 'T50' ▲프리미엄 데스크 체어 'T80' ▲홈오피스 의자 'T40' ▲가성비와 성능을 갖춘 DIY '탭플러스' ▲유아용 의자 '몰티' 등 꾸준한 사랑을 받고 있는 제품들도 만나볼 수 있다.

시디즈 관계자는 "코로나19로 집에서 보내는 시간이 길어지면서 집공족, 홈오피스족, 가정 보육의 시간이 늘어난 부모님들 모두가 고품질의 의자를 합리적인 가격으로 구매할 수 있는 특별 프로모션을 준비했다"고 밝혔다.

이번 프로모션과 동시에 쓱닷컴의 유튜브 채널에서는 장항준 감독이 시디즈 회사를 방문해 겪는 에피소드를 그린 '하루살이 짱상무' 영상도 공개된다. 하루살이 짱상무는 장항준 감독이 의뢰 기업에서 하루만 근무하는 상무로 파견돼 최적의 딜을 만들어내는 유튜브 콘텐츠다. 행사 기간 중 하루살이 짱상무에 등장한 주요 제품을 구매한 고객에게는 SSG머니 5%의 적립금을 추가 지급한다.

