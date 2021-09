원·달러 환율 1183.0원 개장…장중 연고점 돌파 (상보)

[아시아경제 김은별 기자] 원·달러 환율이 1183원에 개장하며 장중 연고점을 돌파했다.

23일 서울외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 8.0원 오른 1183.0원에 개장했다. 이에 따라 장중 연고점인 1181.10원(8월20일)을 뛰어넘었다. 장중 환율 기준으로는 지난해 9월15일(1183.3원) 이후 가장 높은 수준을 기록 중이다.

추석연휴 기간동안 달러화 가치가 강세를 보인 것이 한꺼번에 영향을 미쳤고, 중국 헝다 그룹의 리스크가 부각되고 있는 점 또한 원화가치 매력을 떨어뜨리는 요소로 풀이된다.

이달 초 92.22 수준을 기록하던 달러인덱스는 최근 93.48까지 오르며 달러 강세 현상이 뚜렷했다. 이에 따라 추석 연휴 동안 역외 시장에선 원·달러 환율이 1190원 수준에서 거래되기도 했다.

시장에선 중국 헝다그룹 파산 우려에도 주목하고 있다. 헝다 그룹은 이날 중국 국내 채권에 대한 이자 일부를 결제하겠다고 밝혔다. 하지만 달러화 표시 채권 이자 8350만달러에 대해선 언급을 하지 않고 있는 상황이다.

