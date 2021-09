강북구, 은행나무 1053그루 전면 암수교체

[서울시 자치구 뉴스]솔샘로 등 31개 노선 은행나무 암나무에서 수나무로 바꿔 심어 악취, 보행불편 관련 은행열매 민원 제로...도봉구 2021. 국제 ESD 유스 프로젝트 '느루' 공개 세미나 개최...동대문구, 서양고전 전문가 김헌 교수 초빙해 ‘그리스 고전에서 찾는 행복의 지혜’ 주제유튜브 강의

[아시아경제 박종일 기자] 강북구(구청장 박겸수)가 은행나무 가로수 암나무를 수나무로 전면 바꿔 심었다. 이는 전국 지방자치단체 어디에서도 보기 드문 사례다.

해마다 가을이면 도로변이 온통 은행열매로 뒤덮인다. 거리에 쌓인 은행 열매가 보행에 불편을 주고 악취를 풍기면서 많은 민원이 쏟아졌다. 구청 열매 채취반이 대응에 나섰으나 민원이 계속 이어지는 등 골머리를 앓아 왔다.

이에 강북구는 ‘민원 완전 없애기’에 나섰다. 근본적인 문제 해결을 위해 전수조사부터 시작했다. 해당 조사에 따르면 은행나무는 솔샘로 등 31개 노선 3510여주에 이른다. 이 가운데 열매를 맺는 암나무는 약 1060주에 달했다.

구는 조사결과에 토대를 둔 은행나무 교체사업을 순차적으로 진행했다. 지난해 917주, 올해 136주 등 암나무 총 1053그루를 수나무로 바꿔 심었다. 이때 암수구별 유전자 검사를 거쳐 새 은행나무를 선별했다.

암수 바꿔 심기 효과는 금세 나타났다. 2018년과 2019년 유선 전화를 제외하고 문서 접수된 민원만 93건이었다. 반면 지난해 말부터 악취와 보행불편을 호소하는 은행열매 민원은 자취를 감췄다.

교체 구간은 솔샘로, 삼양로 등 31개 노선이다. 일부 공간은 수나무 바꿔 심기 사업과 별개로 다채로운 가로경관을 위해 이팝나무와 소나무도 추가 식재됐다.

박겸수 강북구청장은 “단풍철이면 반복되던 주민 불편사항이 사라져 가을 정취를 온전히 즐길 수 있는 쾌적한 거리로 거듭났다”며 “도심을 노란빛으로 물들이며 가로수 대표수종으로 각광 받았던 은행나무의 매력을 아무런 방해 없이 느껴보시길 바란다”고 말했다.

지속가능발전교육 거점도시(RCE) 도봉구(이동진 구청장)는 9월28일 줌 플랫폼을 통해 '2021. 국제 ESD 유스 프로젝트 느루 세미나'를 개최한다.

ESD(지속발전교육: Education for Sustainable Development) 유스 프로젝트 ‘느루’는 생태 소양과 글로컬(glocal) 리더십 역량을 함양하고 지속가능한 삶을 위한 자발적 실천들을 이끌어내고자 올해 5월부터 시작된 전국 최초 줌 기반의 연구형 프로젝트이다.

그간 프로젝트 ‘느루’를 통해 5개국 28개교 61명의 초·중·고·대학생들은 월 1회 줌으로 만나 ‘햄버거의 진실(the truth of hamburgers)’이란 대주제 아래 포토보이스 연구방법을 활용, 자신의 목소리와 경험들을 소통해왔다.

이번 세미나는 프로젝트 느루 5차 시와 연계하여, ‘음식과 지속가능성(food and sustainability)’을 이야기하는 시간으로 마련했다.

세션 1은 ‘목소리를 높이자구요(Speak up)’ 시간으로, 이래나(서울 창도초, 도봉구)와 세라김(윌리엄 메이슨 고등학교, 미국) 학생이 ‘음식과 지속가능성’에 대한 자신의 주장을 펼친다.

세션 2는 RCE 스리나가르(인도)의 아부다쉬 쿠머 강워 박사의 ‘음식과 지속가능성’에 대한 특별강연이 진행된다. 프로젝트 느루 참여 학생들에게 인도 로컬음식에 대한 특별강의를 진행한 바 있는 아부다쉬 쿠머 강워 박사는 이번 세미나를 통해 한국의 사람들이 ‘음식과 지속가능성’에 대한 관심을 가져주길 바란다는 메시지를 전할 예정이다.

본 행사의 참가 신청은 포스터의 QR코드를 통해 할 수 있으며, 자세한 사항은 도봉구 지속가능발전과로 문의하면 된다.

한편 ‘한꺼번에 몰아치지 아니하고 오래도록’ 이라는 순 우리말인 '느루'는 청소년의 지속가능발전적 삶을 오래도록 지향하자는 의미를 담고 있다. 프로젝트 '느루'는 생태소양을 기반한 SDG4(양질의 교육)의 세부목표 4.7인 ‘지속가능발전을 증진하기 위해 필요한 지식 및 기술습득 보장’을 중점으로, 청소년들로 하여금 생태전환과 글로컬(Glocal) 리더십 역량을 강화하는 한편 지속가능한 삶을 위한 자발적 실천들을 이끌어내려 한다.

오리엔테이션과 최종보고회를 포함해 총 8회로 진행되는 프로젝트 「느루」는 도봉구가 자체적으로 모든 계획과 운영을 수행해 그 의미가 크다.

학습 과정은 ▲사전모임 ▲과제 수행(매 차시) ▲이론수업(포토보이스 연구방법, 사진 촬영 이론) ▲과제 수행에 관한 토론으로 이루어진다. ‘포토보이스’란 ‘사진’으로써 자신의 목소리와 경험을 드러내고 지역사회의 변화를 촉진하는 현장 참여형 연구 방법을 의미한다.

이동진 도봉구청장은 “비대면 줌으로 실험적인 운영을 하고 있고 프로젝트 느루가 벌써 5회차를 맞았다. 이번 2021. 국제 ESD 유스 프로젝트 느루 세미나를 통해 ‘햄버거의 진실’로 시작한 주제가 어떻게 ‘음식과 지속가능성’의 문제까지 연결되는지를 살펴보고, 국내외 지속가능한 음식에 대한 고민을 함께 나눌 수 있도록 많은 분들의 관심과 참여를 부탁드린다”고 말했다.

동대문구(구청장 유덕열)가 9월 마지막 주 수요일 서양고전 전문가 김헌 교수를 초빙해 동대문 구민에게 인문학 명사 특강을 제공한다. 코로나19 확산 방지를 위해 특강은 온라인으로 진행된다.

초청 강사는 서울대 인문학연구원의 김헌 교수로, ‘무엇이 좋은 삶인가’, ‘천년의 수업’의 저자이며 tvN ‘벌거벗은 세계사’, JTBC ‘차이 나는 클래스’ 등 주요 방송 매체에 다수 출연했다.

이번 인문학 특강은 ‘그리스 고전에서 찾는 행복의 지혜’라는 주제로 유럽 문명의 뿌리라고 불리는 그리스·로마 속 다양한 신과 영웅이 등장하는 흥미진진한 이야기를 풀어나갈 예정이다.

명사특강은 동대문구청 유튜브 채널인 ‘DBS 동대문구 인터넷 방송’을 통해 29일 오후 3시부터 사전 신청자에 한해 송출된다. 수강을 희망하는 구민은 특강 전 날인 28일 까지 유선 또는 동대문구청 누리집을 통해 사전 신청하면 된다. 기타 자세한 사항은 동대문구청 누리집을 참고하거나 교육지원과로 전화해 문의하면 된다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19로 힘든 시간을 보내고 있는 구민들에게 다양한 분야의 전문 지식과 삶의 지혜를 배울 수 있는 기회를 제공하기 위해 온라인으로 명사특강을 운영하게 됐다”며 “그리스·로마 신화나 서양고전에 대해 관심 있는 주민들의 많은 참여를 부탁드리며, 앞으로도 더욱 다양한 교육 기회를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

