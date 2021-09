[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 김정기 신임 전남지방우정청장(52세)이 23일자로 취임해 본격적인 업무를 시작했다.

김 청장은 "글로벌 보건·경제 위기 속에서도 지역사회와 협력 소통해 믿음과 감동을 드리는 우정서비스를 제공하고, 상생의 노사문화 정착 및 존중과 화합으로 행복한 직장문화를 만드는데 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.

김 청장은 서울대학교 제어계측공학과를 졸업하고, 동대학교에서 석사학위 및 미국 버지니아텍에서 컴퓨터공학 박사학위를 취득했다.

기술고시(30회)로 처음 공직에 입문해, 방송통신위원회 방송통신녹색기술팀장, 미래창조과학부 미래인재양성과장, 정보통신방송기술정책과장, 과학기술정보통신부 방송산업정책과장, 국정원 국가사이버안보센터 등 여러 보직을 역임했다.

