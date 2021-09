남궁민 벌크업 두고 약물 논란…전문가 "'몸평'할 시간에 운동해라"

[아시아경제 황수미 기자] 배우 남궁민이 단기간 근육을 늘린 것을 두고 약물 활용 의혹에 휩싸이자 웨이트트레이닝 전문가들은 "절대 아니다"라며 논란을 일축했다.

19일 웨이트트레이닝 전문 유튜브 '헬창TV'에는 '현재 난리 난 남궁민 몸 근황. 그리고 로이더 논란'이라는 제목의 영상이 올라왔다. 로이더는 스테로이드 아나볼릭 계열의 불법 약물을 활용해 근육량을 증가시키는 이들을 지칭하는 말이다.

영상에서 보디빌더 개츠비(본명 김승현)는 "약물 논란이 있을 만한 몸이 아니다"라며 "(근육) 수준이 낮다는 게 아니라 충분히 네추럴(약물 도움 없이 몸을 키우는 것)로 가능한 영역이다"라고 말했다.

그러면서 "네추럴의 영역을 얼마나 낮게 보길래 불가능하다고 말하는지 모르겠다"며 황당해했다.

유튜브 '헬창TV'운영자인 션(본명 안시현)은 "남궁민의 피지컬이 갑자기 좋아져서 그런 의혹이 생긴 것 같은데 데뷔 초부터 몸이 좋은 편이었다"고 했다.

또 남궁민의 운동 경력이 20년 넘은 것으로 알고 있다며 "저 정도면 단기간에 피지컬을 완성하는 게 불가능하지 않다"고 했다. 이어 "오히려 예전에 논란이 있었으면 모를까, 논란이 있는 게 이상하다"고 덧붙였다.

그는 "남궁민의 몸을 평가하기 이전에 헬스장에 가서 각자 운동이나 더 하는 게 좋을 것 같다"며 일침을 날리기도 했다.

한편 남궁민은 최근 MBC 드라마 '검은 태양' 출연을 앞두고 단기간에 14kg을 증량했다고 밝혀 이목을 끌었다. 드라마에서 국정원 해외정보국 현장 요원 한지혁 역을 맡은 남궁민은 "배역 때문에 몸을 키운 게 처음"이라며 "이전에는 64kg 정도였는데, 지금은 78kg까지 만들었다"고 밝혔다.

남궁민이 지난해 2020 SBS 연기대상 수상작인 '스토브리그'에서 선보였던 날카로운 모습과는 정반대의 모습을 선보이자 일부 누리꾼은 로이드 의혹을 제기하기도 했다.

