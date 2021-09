이재명 옹호한 추미애 "우리 당 후보에게 화살 돌리지 말라"

"윤석열 덮으려는 야당 꼼수"

"불로소득 추구하는 금융자본 카르텔 문제"

[아시아경제 임주형 기자] 더불어민주당 대선주자 추미애 전 법무부 장관이 '대장동 개발사업 특혜 의혹'에 휩싸인 이재명 경기도지사를 옹호했다. 추 전 장관은 이 의혹에 대해 "윤석열 국기 문란 사건을 덮으려는 야당의 꼼수"라고 규정하며 "넘어가서는 안 된다"라고 강조했다.

추 전 장관은 19일 광주 MBC 사옥에서 열린 민주당 제20대 대선 후보자 광주·전남·전북지역 생방송 토론회에 출연한 자리에서 "야당이나 언론, 이낙연 전 대표마저 이 지사의 개인 비리로 끌고 가려고 하고 있어 한심하다"라고 말했다.

이어 "개발이익이 전부 민간이익으로 넘어갈 뻔한 사업을 개발 방식을 바꿔 민간과 공공이 반씩 개발이익을 나눴다는 게 사실"이라며 이 지사를 두둔했다.

또 이 지사를 향해 "윤 전 총장의 국기 문란사건을 덮으려는 야당의 선거 전략으로 보이는데 어떻게 생각하냐"고 묻자 이 지사는 "전적으로 동의한다"고 답했다.

추 전 장관은 이낙연 전 민주당 대표를 향해 "문제의 본질은 불로소득"이라며 "이낙연 후보는 '언론이 먼저 의문을 제기해 취재 보도를 하니까 문제제기를 한다'고 이야기했는데 좀 답답했다"라고 지적했다.

그러면서 "언론이 뭐라고 하면 왜 다 언론을 따라가야 하느냐"며 "지도자가 본인 판단이 아닌 언론이 뭐라고 하면 다 따라가나"라고 질타했다.

이에 대해 이 전 대표가 "국민들도 걱정하면서 분노하고 있다. 정치인이 당연히 관심을 갖는 게 옳다"라고 반박하자 추 전 장관은 "분노의 화살을 이재명 후보, 우리 당 후보에게 하냐"라며 "불로소득을 추구하는 권력 금융자본의 카르텔 문제다. 국민의힘과 보수 언론에 의해 자꾸 의혹이 커지면서 결국 윤석열 국기 문란 사건이 덮이고 있는 것"이라고 응수했다.

추 전 장관은 "국민의힘을 끌어다가 윤석열의 논리, 국민의힘 논리대로 저도 저격하고 이재명 후보도 저격하면서 개혁 후보를 다 저격하고 있다"며 "법무부 장관 때 저를 흔들지 않았다면 개혁에 성공했을 것"이라고 꼬집었다.

한편 이 지사는 전날(18일) 대장동 개발 특혜 의혹에 대해 "이 사업은 한 마디로 규정하면 국민의힘 게이트"라고 주장했다.

이 지사는 이날 광주 미혼모자시설 '엔젤하우스'를 방문한 뒤 기자들과 만난 자리에서 "LH가 이 사업을 포기하기 전 누군가 또는 어떤 집단이 대장동 일대 토지 대부분을 계약했다"면서 "이후 이명박 전 대통령이 LH는 돈이 되는 사업에서 손을 떼라고 얘기했다"며 이같이 말했다.

이어 "이는 즉 '민간과 경쟁할 수 있는 사업은 하지말라'는 것이 이명박 대통령의 발언"이었다며 "기묘하게도 그 시점에 특정 사업자들이 대대적으로 수백억의 자금을 조달해서 대장동 일대 토지를 사놓은 상태였다"라고 의혹을 제기했다.

그러면서 "제가 성남시장이 된 이후에는 민간개발에 특혜가 많았다. 국민의힘 게이트일 가능성이 높다고 판단했다"며 "페이스북에 부정한 커넥션이 있다고 글도 쓰고, 인터뷰도 했었다"라고 강조하기도 했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr