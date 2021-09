[아시아경제 오현길 기자] 현대미포조선 현대미포조선 010620 | 코스피 증권정보 현재가 72,300 전일대비 5,400 등락률 -6.95% 거래량 1,038,084 전일가 77,700 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 "CO₂ 운반시장 선점"…포스코·한국조선, 강재·선박 공동개발실적 발표 후 침체하던 조선주…수주 반등 기대감[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일 close 은 8월 매출액이 2179억원으로 전년 동기 대비 27.0% 증가했다고 17일 공시했다. 누적 수주실적은 41억3200만달러로 지난해 같은 기간보다 146.2% 늘었다.

