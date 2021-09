[아시아경제 이민지 기자] SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 171,000 전일대비 500 등락률 -0.29% 거래량 85,220 전일가 171,500 2021.09.17 15:30 장마감 관련기사 SK가스, 프로판 안전관리 플랫폼 '위고세이프티' 론칭[클릭 e종목] "롯데케미칼, 수소사업 진출로 성장 노려"[e공시 눈에 띄네] 코스피-16일 close 는 싱가포르소재의 해외계열사인(SK Gas Petrochemical Pte.Ltd.)가 차입한 1539억원에 대해 채무보증을 결정했다고 17일 공시했다. 보증금액은 자기자본대비 9.7%에 달한다. 보증기간은 2024년 6월 30일이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr