박성일 완주군수, “아동친화도시 생태계 확산 주력”

[완주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 박성일 완주군수가 향후 5년 동안 아동친화도시 생태계 확산에 적극 나서겠다고 천명했다.

박성일 군수는 16일 진행된 민·관·학이 함께하는 아동친화도시 실무협의회 발대식에서 “앞으로 5년, 완주군은 아동친화도시 생태계 확산을 위해 주력하겠다”며 “민관학이 함께 손을 맞잡고 다양한 혁신과 실험을 통해 더 좋은 아동친화도시를 만들 수 있도록 모든 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

아동친화도시 완주군이 전문가와 일반인 참여 속에 혁신적이고 실험적인 아동친화 생태계 확산에 나서겠다는 강한 의지의 표현으로 받아들여진다.

이에 완주군은 30여명의 지역 전문가와 군민 등으로 아동친화도시 실무협의회를 통해 올해 12월까지 돌봄과 역량 등 6개 분과별로 활동과 정책제안 활동, 연찬회를 개최하고, 제안된 정책내용에 따라 아동친화도시 생태계 확산을 위한 기본계획을 수립한다는 방침이다.

완주군은 이와 함께 지난달 20일 아동권리교육 9개 프로그램에 대해서 강사 60여명을 위촉하고, 10월부터 56개 기관 1700여 명을 대상으로 대대적으로 교육을 계획하고 있는 등 아동권리 인식 확산을 위해 주력하고 있다.

