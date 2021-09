[아시아경제 이관주 기자] 효성첨단소재 효성첨단소재 298050 | 코스피 증권정보 현재가 777,000 전일대비 24,000 등락률 +3.19% 거래량 167,615 전일가 753,000 2021.09.16 15:30 장마감 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제효성첨단소재, 수소산업의 쌀 '탄소섬유'로 고효율 성장 엔진[e공시 눈에 띄네] 코스피-10일 close 는 울산 울주군 언양읍 소재 언양공장 토지와 건물 등 일체를 유에이치산업개발에 처분했다고 16일 공시했다. 처분금액은 1500억원이다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr