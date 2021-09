[단독]이재용 부회장 이어 구광모 회장…金총리, 대기업 총수 릴레이 면담

청년 일자리 창출 의욕적 행보…현대차-SK그룹 등도 만날 듯

단독[아시아경제 정현진 기자] 김부겸 국무총리가 이재용 삼성전자 부회장에 이어 구광모 LG 회장을 만난 청년 일자리 사업을 논의한다. 김 총리가 취임 직후 의욕적으로 추진중인 청년 일자리 창출 사업의 확대를 위한 행보로, 현대차그룹과 SK그룹 등 다른 대기업과의 만남도 순차적으로 진행될 것으로 예상된다.

16일 재계에 따르면 구 회장과 김 총리는 청년 일자리 프로젝트 관련 논의를 하기 위해 만남을 추진하고 있다. 양측은 최종 일정을 조율하고 있으며 이르면 이달 중 만남이 이뤄질 것으로 예상된다.

이번 만남은 김 총리가 집중하고 있는 정부의 일자리 지원 사업 ‘청년희망ON’ 프로젝트의 일환으로 추진되고 있다. 김 총리는 지난 7일 KT를 시작으로 이 프로젝트를 확대하고 있다. 지난 14일에는 김 총리가 이 프로젝트 2탄으로 이재용 부회장을 만나 3만개의 청년 일자리 창출을 약속받았다. 이재용 부회장은 이 자리에서 "청년들의 희망을 위해 최선을 다해 힘을 보태겠다"고 말했다.

LG는 미래 성장성이 있는 분야의 일자리 창출, 확대를 모색할 것으로 예상된다. LG는 2018년 구 회장 취임 이후 인재 육성, 확보에 공을 들이고 있다. 특히 디지털전환(DX)에 속도를 내고 신성장 동력을 키우기 위해 인공지능(AI), 로봇, 전장 등 미래분야의 청년 인재를 선발하는데 주력해왔다. 최근에는 AI 인재 1000명 육성, 스마트홈·자동차·AI 분야 인재 양성을 위한 대학 내 채용계약학과 운영 등을 내놓았다.

앞서 LG는 2017년 말 구본무 전 회장이 김동연 경제부총리 겸 기재부 장관과 간담회를 하면서 이듬해인 2018년에 19조원을 투자하고 1만 명의 신규 채용을 추진하겠다고 발표한 바 있다. 이후 주력 계열사인 LG전자에서만 2018년 1만명에 가까운 신규 채용을 진행했으며 그 해부터 3년간 30세 미만의 청년 신규 채용은 꾸준히 늘려 지난해에는 7869개의 일자리를 만들기도 했다.

삼성과 LG가 정부의 청년 일자리 프로젝트에 동참한 만큼 다른 국내 대기업의 추가 참여가 이어질 것으로 예상된다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr