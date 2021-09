글래드 호텔, '그린 호캉스 시즌2 패키지' 선보인다

[아시아경제 김유리 기자] 글래드 호텔은 친환경 어메니티를 사용해 '착한 호캉스'를 즐길 수 있는 '그린 호캉스 시즌2 패키지'를 오는 27일부터 11월30일까지 선보인다고 16일 밝혔다.

호텔 측은 "지난 봄 출시한 시즌1이 상반기 가장 많이 판매된 글래드 호캉스 상품으로 뽑힐 만큼 인기가 많아 시즌2도 연이어 출시하게 됐다"고 말했다.

패키지는 객실 1박과 친환경 화장품 브랜드 '톤28(TOUN28)'의 대나무 칫솔, 고체 치약으로 구성된 친환경 맞춤 어메니티 1세트를 포함한다.

톤28은 비건 협회(The Vegan Society)의 심사를 거쳐 약 20여개 제품에 대해 '더 비건 소사이어티' 인증을 획득해 육류, 어류, 꿀, 달걀, 유제품을 포함한 동물 또는 동물유래 원료 대신 식물성 천연·천연유래 원료를 사용하는 친환경 화장품 브랜드다.

신규 출시한 '글래드 텀블러'도 선착순으로 제공한다. 글래드 텀블러는 추후 네이버 스마트스토어 내 글래드 샵(GLAD SHOP)에서 구매 할 수 있다.

이 패키지는 지구를 살리는 캠페인의 일환으로 주차가 불가하다. 자가용 대신 도보, 자전거, 대중교통으로 이동해 일상 생활에서 발생하는 온실 가스를 줄이는 '탄소발자국 줄이기 캠페인'에 동참할 수 있다.

서울 지역 4개의 글래드 호텔(글래드 여의도, 글래드 마포, 글래드 강남 코엑스센터, 글래드 라이브 강남)과 메종 글래드 제주에서 예약 가능하며 오후 1시 레이트 체크아웃 서비스도 제공한다(메종 글래드 제주는 뷔페 레스토랑 삼다정 조식 2인 제공).

