네이버클라우드, 국내 유일 기술로 亞3위 포부

-IaaS, PaaS, SaaS, 하이브리드 클라우드 등 고객 맞춤 서비스 제공

-클라우드 데이터 박스·데이터 포레스트·RPA 등 신제품 출시

-매출의 80%를 기술에 투자. 친환경 데이터센터 ‘각 세종’ 구축, 3배 이상의 인력 확충



[아시아경제 강나훔 기자] 네이버클라우드가 국내 유일의 내재화된 원천기술을 기반으로 아시아태평양, 일본 시장에서 ‘톱3’ 사업자가 되겠다는 목표를 내걸었다. 이를 위해 2023년까지 연 매출 80%를 기술·인력에 투자한다.

네이버클라우드는 16일 온라인으로 진행된 밋업(Meet-up) 행사에서 이 같은 계획을 공개했다. 2017년 클라우드 사업을 본격화한 네이버클라우드는 4년 만에 상품 및 기술 경쟁력에서 글로벌 사업자와 견줄 수 있는 수준으로 성장했다. 사업 초기 22개의 상품으로 시작했던 네이버클라우드는 현재 제품 포트폴리오를 8배 이상 확대해 18개 카테고리,189개의 상품 라인업을 갖췄다.

매출 또한 지속적으로 성장해 지난해에는 2737억원의 매출을 올리며 전년대비 41%의 성장을 기록했다. 이는 글로벌(29.3%) 및 국내(18.7%) 퍼블릭 클라우드 시장 성장률을 크게 웃도는 수치로, 올해는 연간 46% 성장한 4000억의 매출을 달성할 것으로 예상하고 있다.

김태창 네이버클라우드 사업총괄은 "네이버클라우드의 핵심 가치는 검색, 쇼핑, 메신저, 동영상, 게임 등 인터넷상에서 가능한 거의 모든 서비스를 직접 개발·운영하며 쌓아온 네이버의 다양한 기술과 비즈니스 노하우를 네이버클라우드의 솔루션에 접목해 고객들에게 제공하는 것"이라고 설명했다. 그는 이어 "이를 통해 어떤 산업군의 고객이라도 최고 수준의 IT역량을 확보할 수 있도록 지원 가능하다"고 덧붙였다.

네이버의 고도화된 기술과 노하우를 활용하려는 기업들의 수요가 증가하면서 현재 네이버클라우드의 고객사(법인 계정 기준)는 5만곳 이상이며, 국내 100대 기업 중 55%가 네이버클라우드를 사용하고 있다.

네이버클라우드는 국내에서는 유일하게 자체적으로 개발한 원천 기술을 기반으로 서비스형 인프라(IaaS), 서비스형 플랫폼(PaaS), 서비스형 소프트웨어(SaaS), 하이브리드 클라우드를 보유했으며, 고객이 원하는 형태로 직접 상품을 개발하고 제공할 수 있는 것이 특징이다.

장범식 네이버클라우드 PaaS 서비스 개발 리더는 "클라우드 도입이 일반화 되면서 이제는 PaaS의 완성도 및 진정한 클라우드 네이티브 환경 구축 여부가 클라우드 사업자 선택의 새로운 기준이 됐다"며 "국내 사업자 중에서 원천기술을 기반으로 다양한 PaaS 솔루션을 직접 개발하고 제공할 수 있는 곳은 네이버클라우드가 유일하다"고 말했다.

네이버클라우드는 증가하는 플랫폼 서비스에 대한 고객 수요에 대응해 PaaS에 대한 개발과 투자에 집중할 계획이다. 최근에는 네이버의 데이터를 활용한 데이터 분석 플랫폼에 더욱 집중하며 PaaS 포트폴리오를 강화하고 있다. 비즈니스 인사이트를 발굴할 수 있는 데이터와 분석환경을 제공하는 ‘클라우드 데이터 박스’와 빅데이터부터 머신러닝까지 분석 가능한 대용량 분석 플랫폼인 ‘데이터 포레스트’ 등 신제품 출시도 앞두고 있다.

네이버클라우드는 세계 최고 수준의 하이퍼스케일 데이터센터 확보를 위한 친환경 데이터센터 ‘각 세종’ 구축 등 대규모 투자를 이어나갈 예정이다. 장 리더는 "2023년까지 연 매출의 80%를 기술 및 인력에 투자해 새로운 성장 동력을 확보할 것"이라며 "이를 기반으로 국내 시장 톱2, 일본과 동남아 지역에서 톱3 사업자로 확고히 자리매김해 글로벌 강자로서의 보폭을 넓혀 나갈 것"이라고 전했다.

강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr