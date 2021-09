한화생명, 종신보험에 원하는 암특약까지 '암명품종신보험'

[아시아경제 오현길 기자] 한화생명 한화생명 088350 | 코스피 증권정보 현재가 3,375 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,425 2021.09.15 08:52 장시작전(20분지연) 관련기사 한화그룹, 추석 전 협력사 대금 850억 조기지급한화생명 "달리기 전문가들과 마라톤에 도전하세요"금리 1% 오르면 자본 수십조원 줄어든다…보험업계 '빨간불'(종합) close 은 사망보장과 원하는 부위별 암보장 특약을 추가할 수 있는 '암명품 종신보험'을 15일 출시했다.

사망 보장을 기본으로 일반암·소액암·유사암·9가지 부위별암 등으로 세분화된 특약으로 맞춤형 암보장을 받을 수 있다. 기존 일반암을 의무적으로 가입해야만 추가할 수 있었던 부위별 암특약을 일반암 가입 없이도 자유롭게 선택할 수 있다.

기존 종신보험 암보장 특약은 주로 갱신형으로 구성돼 나이가 올라가면 보험료가 상승하지만, 이 상품의 주요 암보장 특약은 모두 비갱신형으로 보험료 납입에 대한 부담을 낮췄다.

또 사망보장은 최소화하면서 암보장은 극대화하고 싶은 고객은 사망보장(주계약)을 최소 200만원만 가입하면 원하는 암특약을 자유롭게 설계할 수 있도록 했다.

가입가능연령은 만15세에서 남성 71세, 여성 76세까지이다.

만 40세, 20년납, 해지환급금 보증형, 주계약 가입금액 1000만원 및 초기 이외의 갑상선암보장특약, 호흡기암(폐암 및 후두함 포함)보장특약, 간암 및 췌장암보장특약, 100세 만기, 각각 가입금액 1000만원 가입시 월 보험료는 남성 4만2050원, 여성 3만4730원이다.

남성생식기암(전립선암 포함)보장특약 100세만기, 가입금액 1000만원 추가시 월 보험료 남성 3900원, 유방암 및 여성생식기암보장특약 100세만기, 가입금액 1000만원 추가시 여성 5100원이 추가된다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr