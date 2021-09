디와이피엔에프, 연구 사옥 마곡으로 이전…본격 연구개발 역량 강화

신성장동력 강화 허브

[아시아경제 이민우 기자] 분체이송시스템 전문업체 디와이피엔에프에 서울 강서구 마곡 지역에 연구사옥을 마련하고 본격 연구개발 역량을 강화하기로 했다.

디와이피엔에프는 지난 13일 마곡 신사옥 준공식을 개최했다고 14일 밝혔다. 마곡 신사옥은 지상 10층, 지하 2층 규모다. 창립 이후 회사가 직접 건설한 첫 사옥이며 최첨단 연구시설, 최적의 근무환경을 조성했다는 설명이다.

회사 측은 "마곡 연구 사옥 신축으로 첨단 연구시설의 규모 및 설비를 크게 확충했다"며 "이를 통해 회사의 연구개발 역량을 글로벌 수준으로 극대화해 나갈 계획으로 특히 환경산업, 2차전지 등 회사의 신성장 동력을 강화하는 데 주력하겠다"고 강조했다.

앞서 디와이피엔에프는 지난해 7월 연구시설 및 사옥 신설을 위한 230억원 규모의 투자 계획과 9월 본점 이전 계획을 공시한 바 있다.

이날 준공식에는 조좌진 디와이피엔에프 회장, 신승대 사장, 남승현 사장 및 관계사 임직원이 참석했다. 코로나19 상황을 고려해 참석자 인원을 최소화하고 방역수칙을 엄수한 채 진행했다.

조 회장은 기념사를 통해 "이번 마곡 연구 사옥 준공은 회사의 성장과 발전에 있어 큰 획을 긋는 중요한 의미를 가진다"며 "과거의 성장에 안주하지 않고 앞으로도 더욱 도약하기 위한 발판을 마련한 것"이라고 했다.

