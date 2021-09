'창립 60주년' 김정수 삼양식품 사장 "세계적인 식품기업으로 도약"

[아시아경제 임혜선 기자] "세계를 무대로 삼양식품 삼양식품 003230 | 코스피 증권정보 현재가 82,000 전일대비 1,100 등락률 +1.36% 거래량 4,181 전일가 80,900 2021.09.14 09:27 장중(20분지연) 관련기사 '피크 아웃' 공포…이익 높아진 외국인 과매도 종목에 집중하라 [클릭 e종목] “삼양식품, 단기적으로 실적 부담…장기 전망은 긍정적”진라면에 이어 신라면도…라면값 줄인상 현실화 close 의 저력을 발휘하겠다."

김정수 삼양식품 총괄 사장은 창립 60주년을 앞두고 열린 언택트 창립기념식에서 "지난 60년은 사람들의 배고픔을 해결하겠다는 사명감에서 시작된 도전의 역사이며, 앞으로의 60년은 세계적인 식품기업으로 거듭나는 새로운 도전이 될 것"이라며 이같이 말했다.

김정수 총괄사장은 또한 "경제적, 사회적 가치를 창출하며 우리 사회의 발전에 기여하는 지속가능한 기업으로 나아가겠다"며 ESG경영 의지를 밝혔다.

1961년 설립된 삼양식품은 '정직과 신용'이라는 창업정신을 바탕으로 한국 식품산업의 새로운 영역을 개척하며 발전해 왔다. 국내 최초의 라면인 '삼양라면'을 출시해 라면을 제2의 주식으로 자리매김하며 새로운 식문화를 창출했고, 최근에는 세계적인 브랜드로 성장한 '불닭볶음면'을 통해 K-푸드(Food) 열풍을 선도하며 글로벌 식품기업으로 성장하고 있다.

해외 생산공장 없이 수출 물량 전량을 국내에서 생산하는 삼양식품은 2017년 1억달러, 2018년 2억달러 수출을 달성했다. 올해 수출액은 3억달러를 넘어설 것으로 예상된다. 또한, 2019년 일본 판매법인을 시작으로 올해 미국, 중국에 현지 판매법인을 추가로 설립했고, 내년 수출전진기지인 밀양 신공장 완공을 앞두고 있다.

한편, 삼양식품은 창립 60주년을 맞아 지난달 사사(社史)와 홍보영상을 제작했으며, 다음달 26일까지 자사 온라인몰 삼양맛샵에서 매칭그랜트 이벤트를 진행해 어려운 이웃들에게 물품을 기부할 예정이다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr