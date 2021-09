北 신형 장거리순항미사일 시험발사…김정은 참관 안해(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 북한이 신형 장거리순항미사일을 시험발사해 1500㎞ 거리의 표적을 맞추는 데 성공했다. 이번 시험발사는 군 관계자들이 참관한 가운데, 김정은 북한 노동당 총비서는 참관하지 않았다.

조선중앙통신은 "국방과학원은 9월 11일과 12일 새로 개발한 신형장거리순항미사일 시험발사를 성공적으로 진행했다"고 13일 보도했다.

발사된 미사일들은 북한 영토, 영해 상공의 비행궤도를 따라 7580초를 비행했으며, 1500㎞ 계선의 표적에 명중했다. 통신은 "시험 발사를 통해 새로 개발한 타빈송풍식 발동기의 추진력을 비롯한 기술적 지표들과 미사일의 비행 조종성, 복합유도 결합방식에 의한 말기유동명중정확성이 설계상 요구들을 모두 만족시켰다"며 "총평 무기체계 운영의 효과성과 실효성이 우수하게 확증됐다"고 설명했다.

이어 통신은 이번 무기 개발이 "적대적인 세력들의 반공화국 군사적 준동을 강력하게 제압하는 또 하나의 효과적인 억제 수단"이라고 덧붙였다.

이번 시험발사에는 박정천 당 비서, 김정식 당 군수공업부 부부장, 전일호 국방과학원 당 위원회 위원장이 참관했다.

