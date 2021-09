추미애 “尹 의혹, 공수처 수사 당연..정치검찰 하수조직 아니라면 진상규명 응해야”

공수처, 김웅 의원실 압수수색

'尹 고발사주 의혹' 수사 나서

추미애 “정치검찰, 본선후보 될 수 없을 것”

[아시아경제 구채은 기자] 고위공직자비리수사처가 윤석열 전 검찰총장의 고발사주 의혹 강제수사에 나선 것에 대해 추미애 전 법무부장관이 “공수처의 강제수사는 당연한 수사의 기본이라 생각한다”고 말했다.

10일 추 전 장관은 공약발표 후 기자간담회에서 “김웅 의원의 고발장이 제보에 의해 드러났고, 신속한 기획수사가 필요해 공수처의 강제수사는 기본이라고 생각한다”고 입장을 밝혔다. 그는 “정치검찰의 하수조직이 아니라면 빨리 진상규명이 될 수 있도록 하는 것이 바람직하다”고 했다.

추 전 장관은 “여태까지는 정치검찰에 대한 실체를 잘 모르고 언론이 키운 것인데 정치검찰 위험성을 (보면) 본선후보가 될 수 없을 것”이라면서 “국민의힘 당도 그 대가를 톡톡히 치를 것”이라고 했다.

한편 이날 공수처 수사3부(부장검사 최석규)는 오전 10시10분께 여의도 국회 의원회관 3층의 김웅 의원실에 검사와 수사관 6명을 보내 압수수색을 진행 중이다. 김 의원은 지난해 총선 당시 대검찰청 수사정보정책관이던 손준성 대구고검 인권보호관으로부터 여권 인사 등에 대한 고발장을 넘겨 받아 당에 전달했다는 의혹을 받고 있다.

