롯데카드, 핀테크 스타트업 '에멘탈'과 업무 협약 체결

연내 에멘탈 매출매입 데이터 수집엔진 활용한 '개인사업자 플랫폼' 오픈

[아시아경제 기하영 기자]롯데카드가 에멘탈과 개인사업자 플랫폼 구축 관련 업무 협약을 체결했다고 7일 밝혔다.

지난 1일 서울 종로구 롯데카드 본사에서 열린 협약식에서 양사는 에멘탈에서 개발한 매출매입 데이터 수집엔진 등을 롯데카드 개인사업자 플랫폼에 활용하기로 하고, 지속적인 상호 협력을 이어 나가기로 했다. 롯데카드가 올해 오픈을 목표로 준비 중인 개인사업자 플랫폼은 개인사업자나 자영업자, 소상공인 등에게 유용한 서비스를 제공할 계획이다.

에멘탈은 중소사업자를 위한 경영관리 자동화 서비스 비즈넵(BZNAV)을 운영하는 핀테크 기업이다. 비즈넵은 중소사업자가 관리하기 힘들었던 매출, 매입, 결제 등 거래정보를 국세청, 금융회사, 공공기관, 쇼핑몰 등으로부터 자동으로 수집해 실시간으로 통합 관리 및 활용할 수 있도록 지원하며, 현재 전국 10만 개 이상 사업장 관리에 이용되고 있다.

롯데카드 관계자는 "상생경영의 일환으로 당사가 보유한 디지털 역량을 투입해 개인사업자, 자영업자, 소상공인 등을 지원하는 플랫폼을 준비 중"이라며 "언제 어디서나 이용할 수 있는 플랫폼 서비스를 통해 가맹점 운영에 실질적인 도움을 줄 것으로 기대한다"고 말했다.

