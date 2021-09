[아시아경제 온라인이슈팀] 지소연, 송재희 부부가 몸짱 부부임을 인증했다.

5일 배우 지소연은 자신의 인스타그램에 "오빠 몸 만들기 프로젝트를 함께 하면서 화보 촬영장에 따라와서 이 컷 꼭 한 번 찍고 싶다고 부탁드렸다"는 글과 사진을 올렸다.

그가 공개한 사진 속에는 남편 송재희가 지소연을 손의 힘만으로 받친 채 가볍게 안아든 모습이 담겼다.

지소연은 지난 2017년 배우 송재희와 결혼했다. 이들 부부는 현재 SNS와 유튜브 채널 '열쩡부부'를 통해 대중과 소통하고 있으며 지소연은 최근 다이어트를 선언해 화제를 모은 바 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr