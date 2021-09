한컴, 인도 HCL테크놀로지와 '맞손'…"글로벌 시장 진출 협력"

[아시아경제 부애리 기자] 한글과컴퓨터가 인도 IT 서비스기업 HCL테크놀로지와 전략적 파트너십을 체결하고 기술 협력 등을 추진한다.

한컴은 6일 "두 회사가 보유한 첨단 소프트웨어기술을 공유하고 해외 진출을 위한 상호 교두보를 마련하기로 합의했다"고 밝혔다.

HCL테크놀로지는 한컴이 2016년 인도에 설립한 연구개발(R&D)센터에 인력 수급, 개발 역량 강화를 위한 프로그램을 제공하고 자체 개발 스튜디오를 공유하는 등 소프트웨어(SW) 개발인력 양성을 지원한다.

한컴 제품의 글로벌 경쟁력을 강화하기 위한 기술협력도 함께 추진해나갈 예정이다. 두 회사는 한컴의 베트남, 말레이시아, 인도, 대만 등 동남아시장 진출과 HCL테크놀로지의 국내 진출 등 글로벌 시장 확대를 위한 상호 협력도 추진할 계획이다.

인도의 대표적인 IT 기업인 HCL테크놀로지는 클라우드, 빅데이터, 인공지능 분야의 핵심 기술을 기반으로 IT서비스를 제공하고 있다. 구글, 마이크로소프트(MS) 등을 고객으로 확보하고 있다. 현재 50개국에서 16만 8000명의 직원이 근무하고 있으며 연 매출 규모는 100억 달러에 달한다.

산제이 굽타 HCL테크놀로지 글로벌사업 부사장은 "한국은 HCL테크놀로지의 핵심 전략 국가로 이번 협력을 통해 두 회사가 함께 발전할 수 있는 기반을 마련하겠다"고 말했다.

김대기 한글과컴퓨터 부사장은 "두 회사가 보유한 기술 역량과 네크워크를 활용해 글로벌 시장을 확대할 수 있도록 지속적인 협력체계를 구축해 나가겠다"고 강조했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr