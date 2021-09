"스테인리스는 무겁다"는 고정관념, 韓 연구진이 깼다

이창훈 한국재료연구원 박사 연구팀, 20% 가벼운 스텐인리스강 개발

사이언티픽 리포트 2020 재료분야 Top100 논문에 선정

[아시아경제 김봉수 기자] '스테인리스강은 무겁다'는 고정 관념을 깬 한국 연구진의 연구 결과가 국제적인 성과로 인정받았다. 기존 보다 20% 이상 가벼운 경량 스테인리스 철강을 세계 최초로 개발해 지난해 전세계의 재료 분야 연구 성과 중 Top 100에 선정된 것이다.

한국재료연구원(KIM)은 이창훈 철강재료연구실 박사 연구팀이 기존의 스테인리스 철강 대비 약 20% 가벼운 경량 스테인리스 철강을 세계 최초로 개발한 논문이 '2020 사이언티픽 리포트 재료분야 Top 100'에 선정됐다고 5일 밝혔다.

스테인리스 철강은 1910년대 개발된 이후 현재까지 사람들의 실생활에 밀접한 영향을 미치고 있다. 자동차·조선·건축·의료·가전 등 스테인리스 철강이 쓰이지 않는 곳을 찾기 힘들 정도다. 이는 부식에 약한 철강의 단점을 해결했기에 가능했다. 하지만 또 다른 철강의 숙제인 경량화는 여전히 해결하지 못하고 있다.

연구팀은 철강의 경량화를 위해 합금하는 알루미늄의 양을 늘리는 데 성공했다. 기존에는 쉽게 깨지는 성질 때문에 10% 이상 첨가하기는 힘들었다. 연구팀은 알루미늄의 양을 20% 늘리고 대신 탄소, 망간, 크롬 등의 합금 원소 첨가량을 최적화해 부작용을 없앴다. 특히 크롬을 이용해 미세하고 치밀한 산화층을 생성함으로써 부식에도 잘 견딜 수 있도록 했다.

사이언티픽 리포트는 세계 3대 과학저널 중 하나인 네이처(Nature)의 자매지다. 매년 각 연구분야에서 가장 많은 다운로드를 기록한 논문을 대상으로 Top100을 선정 및 발표하고 있다. 사이언티픽 리포트에 실리는 재료분야 논문은 연간 1000여 편 이상으로 알려져 있다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr