[아시아경제 류태민 기자] 휴센텍 휴센텍 215090 | 코스닥 증권정보 현재가 2,845 전일대비 225 등락률 +8.59% 거래량 7,960,680 전일가 2,620 2021.09.03 15:30 장마감 관련기사 ‘제넨셀’ 컨소시엄 협약식!! 수혜를 입을 역대급 핵심株는??모두가 놀란, '주식카톡방'의 평생 무료 선언!카카오뱅크 코스피시장 상장 대장주 등극!! 수혜를 입을 후속 종목은?? close 은 메리츠증권을 상대로 500억원의 사모 전환사채(CB)를 발행하기로 했다고 3일 공시했다.

전체 조달 자금 중 300억원은 신규사업 투자에, 100억원은 일반운영자금에, 나머지 100억원은 일반시설자금에 각각 사용된다.

표면이자율은 없으며 만기이자율은 1.5%다. 사채만기일은 2024년 9월 7일, 전환가액은 2645원이다.

전환에 따라 발행되는 주식은 1890만3591주로 총 주식 대비 23.54%다. 전환 청구기간은 내년 9월 8일부터 2024년 8월 7일까지다.

