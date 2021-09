[신간안내]'세계는 어떻게 번영하고 풍요로워졌는가'

◆세계는 어떻게 번영하고 풍요로워졌는가= 자본주의 물질문명이 형성된 과정을 최신 연구 성과를 바탕으로 제시한다. 저자는 원동력의 범주를 세 가지로 분석한다. 생산 증대와 과학기술의 비약적 발전, 소비다. 산업화를 향한 국가 간 경쟁 체제와 근대 이후 서양의 과학기술에 주목해 톺아본다. 아울러 자본주의 물질문명이 봉착한 위기를 돌아보며 해결책을 모색한다.

"한국에서 그야말로 미국식이라 할 만한 대형 슈퍼마켓이 속속 등장한 것은 1990년대 초였어요. 그 무렵에 이마트가 서울 창동에 1호점을 열었지요. 왜 창동이었는지는 미국에서 슈퍼마켓이 등장한 시대와 맥락을 되새겨보면 알 수 있어요. (…) 서울이라는 거대한 도시 주변부를 재개발해서 대규모 아파트 단지를 세우고, 이런 재개발 지역을 도심과 지하철로 연결하는 식으로 늘어나는 중간계급 주택 수요에 대응했지요. 창동이 바로 그런 곳이었어요."

(김대륜 지음/돌베개)

