[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 티아라 멤버 효민이 늘씬한 각선미를 과시했다.

효민은 최근 자신의 인스타그램에 "개봉하자마자 신은 뒤 스튜디오에서 촬영한 사진입니다^^"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 효민은 명품 브랜드의 구두를 신고 검은색 초미니 원피스를 입은 채 포즈를 취하고 있다.

이를 본 팬들은 "모델 같아", "블랙이 찰떡", "나의 아이돌" 등의 반응을 보였다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr