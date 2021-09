'양봉하는 오너' 구자은, 지구 생태 환경 개선 '꿀벌 살리기 운동' 동참

구자은 LS엠트론 회장, 지난해부터 서울 자택 뒤뜰에서 도시 양봉 시작

꿀벌 15만 마리가 서식하며 수확된 꿀 약 10ℓ, 가까운 지인들에게 선물

[아시아경제 김혜원 기자] 구자은 LS엠트론 회장이 최근 도시 양봉을 통한 '꿀벌 살리기 운동'에 동참하며 지구 온난화와 환경오염 개선을 위한 작은 실천에 나섰다.

2일 LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 66,500 전일대비 100 등락률 -0.15% 거래량 9,557 전일가 66,600 2021.09.02 10:03 장중(20분지연) 관련기사 LS그룹, 이사회 내 ESG위원회 출범…예종석 위원장 선임구자열 LS그룹 회장, 상반기 보수 35억원…구자균 회장은 22억원구자열 LS그룹 회장, 상반기 보수 35억원 close 그룹에 따르면 구 회장은 지난해부터 전 세계에서 개체 수가 급감하고 있는 꿀벌 살리기 운동 차원에서 서울 자택 뒤뜰에 작은 벌통을 설치하고 도시 양봉을 시작했다.

구 회장이 설치한 벌통에서 서식하는 꿀벌은 약 1년 사이 4만마리에서 15만마리로 늘었고, 이에 부수적으로 생산되는 꿀의 양은 연간 10ℓ에 달한다.

구 회장은 이를 별도로 포장해 '꿀벌의 개체 수를 늘리고자 양봉을 시작했는데, 꿀이 너무 많이 차서 할 수 없이 생산한 꿀'이라는 문구를 넣어, 가까운 지인들에게 선물하며 이 같은 활동을 알리고 동참을 유도하고 있다.

꿀벌은 식물의 꽃과 꽃 사이를 다니며 수분(受粉)을 하는 곤충으로, 멸종될 경우 인간이 재배하는 주요 100대 작물의 70%가량이 없어질 수 있다. 유럽연합(UN)은 2017년부터 매년 5월 20일을 '세계 꿀벌의 날'이라고 별도 지정하기도 했으며, 지구 생태 환경을 위해 중요도가 높은 곤충으로 최근 그 의미가 재발견되고 있다.

LS그룹 연수원인 LS미래원도 안성시 농업기술센터와 함께 지구 생태 환경을 살리기 위한 토종 꿀벌 육성 사업에 올해 7월부터 동참하고 있다.

LS미래원 양봉 장소에는 토종 꿀벌 약 40만마리가 서식할 수 있는 26개의 벌통이 설치됐으며, 11월께 수확이 예상되는 60kg의 토종 꿀은 LS가 매년 개최하는 나눔 행사를 통해 안성시 내 복지시설 및 저소득층 등에게 전달될 예정이다.

