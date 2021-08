[아시아경제 이민지 기자] 한스바이오메드 한스바이오메드 042520 | 코스닥 증권정보 현재가 15,150 전일대비 200 등락률 +1.34% 거래량 76,749 전일가 14,950 2021.08.31 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일임상 3상 소식에 ‘주가급등’! 제2의 녹십자 홀딩스, 선착순 마감임박! [클릭 e종목] 한스바이오메드, 주력제품 판매 다각화…내년 실적 기대 close 는 운영자금 조달을 위해 150억원 규모로 제 2회차 신주인수권부사채권 발행을 결정했다고 31일 공시했다. 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%이다.

