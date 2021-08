대신증권, 비대면 계좌개설 시간 절반으로 단축

불필요한 정보확인 절차 없애 3분만에 개설 가능

뱅킹 업무도 개선해 사용자 편의성 대폭 높여

[아시아경제 송화정 기자] 대신증권 대신증권 003540 | 코스피 증권정보 현재가 18,950 전일대비 150 등락률 -0.79% 거래량 26,371 전일가 19,100 2021.08.31 09:38 장중(20분지연) 관련기사 대신증권, ‘매일매일 주식거래’ 이벤트 실시증권사 부동산 임대수입 넘버원 '대신증권'대신증권, 라임펀드 최대 80% 배상안 수용 결정 close 이 비대면 계좌개설 시간을 절반으로 단축시킨다.

대신증권은 31일 서비스 간소화를 통해 기존 6분 이상 소요되던 모바일 비대면 계좌개설 절차를 3분 이내로 줄일 수 있게 됐다고 밝혔다. 오픈뱅킹 통합을 통해 뱅킹 업무도 개선한다.

이번 간소화 서비스는 고객 편의에 초점을 맞춰 사용자들의 경험을 반영해 진행된다. 불필요한 확인절차를 줄여 서비스 만족도를 대폭 높인 것이 특징이다. 특히 비대면을 통한 신규 계좌 개설시 불필요한 정보확인 절차를 줄여 개설 시간을 절반으로 단축했다.

이체특약계좌 서비스를 도입하고 오픈뱅킹을 통합하는 등 뱅킹 업무도 개선했다. 고객이 신규계좌를 개설하면서 한 번만 타 금융기관계좌를 확인하면 간편인증만으로 이체가 가능해진다. 또한 오픈뱅킹 화면과 기존 뱅킹 화면을 통합해 오픈 뱅킹으로 연결된 타 금융기관 계좌를 한눈에 확인하고 이체할 수 있게 된다.

디자인을 수정해 가독성과 정보전달력도 높였다. 입력 정보별로 화면을 구성하고 이용자 경험을 반영해 간결하고 직관적으로 개선했다.

윤중식 정보화추진부장은 “모바일트레이딩시스템(MTS) 개선 차원에서 원스톱 금융거래가 가능할 수 있게 비대면 계좌개설과 뱅킹업무 절차를 간소화했다”면서 “향후에도 고객의 다양한 수요에 부응하는 차별화된 서비스로 편리한 금융거래 환경을 제공하기 위해 노력할 것”이라고 말했다.

