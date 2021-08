[e공시 눈에 띄네] 코스닥-30일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 메디포스트 메디포스트 078160 | 코스닥 증권정보 현재가 28,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 27,200 2021.08.31 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 메디포스트, 사상 최대 분기 실적 달성메디포스트, 中 계약 불이행으로 합작투자회사 설립 계약 해지메디포스트 "고효능 줄기세포치료제 임상 1상서 유효성 확인" close =타법인주식및출자증권취득결정(자율공시) 정정 지연 등 공시불이행을 사유로 불성실공시법인 지정 예고

◆ 엔투텍 엔투텍 227950 | 코스닥 증권정보 현재가 1,760 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,775 2021.08.31 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성바이오로직스 주가 첫 백만원대 돌파!! 모더나 백신 국내 공급 요청!모두가 놀란, '주식카톡방'의 무료 선언! 5월 주목해야 할 ‘ㅇㅇㅇ’ 백신! 내일 시초가로 반드시 공략하세요 close =발주처의 수주 계약 취소설 관련 조회공시 요구에 대해 계약상대방으로부터 본건과 관련된 계약취소를 통보 받은 사실이 없다고 답변

◆ 위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 82,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 63,400 2021.08.31 07:46 장시작전(20분지연) 관련기사 위메이드, 주당 1.0주 무상증자 결정위메이드, 2Q 영업익 269억…전년比 흑자전환관영매체의 엄포 한 마디에 휘청…中과 엉키는 게임株 close =1주 당 1주 배정하는 100% 무상증자 결정

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr