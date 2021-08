[아시아경제 장효원 기자] 사조산업 사조산업 007160 | 코스피 증권정보 현재가 59,100 전일대비 700 등락률 +1.20% 거래량 26,060 전일가 58,400 2021.08.26 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일사조산업, 주주명부 열람·등사가처분 신청 피소사조산업, 자사주 37억 규모로 처분 결정 close 은 송종국 소액주주연대 대표 외 123명이 서울서부지방법원에 임시주주총회 소집허가를 신청했다고 26일 공시했다. 회사 측은 “법적 절차에 따라 대응할 예정”이라고 밝혔다.

