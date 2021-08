대한전선, 공정거래 자율준수 실천 캠페인 진행

[아시아경제 우수연 기자]대한전선이 공정거래 자율준수 실천 서약 캠페인을 진행한다고 24일 밝혔다. 이번 캠페인은 '공정거래 자율준수 프로그램(Compliance Program)'의 일환으로 투명하고 공정한 거래 질서 확립 및 문화 정착의 실천 의지를 다짐하고자 마련됐다.

이번 캠페인은 코로나19 4단계로 인해 별도 행사없이 SNS를 활용한 비대면 방식으로 진행된다. 서약서에는 ▲공정거래 관련 법규 준수 ▲공정한 경쟁 환경 조성 ▲공정거래 위반행위 사전 예방 노력 ▲상호신뢰, 협력관계 구축 등 윤리의식 제고 및 부정행위 근절 동참 등이 담겼다. 글로벌 법인 및 지사를 포함한 임직원이 참여하며 순차적으로 협력 업체까지 대상을 확대할 계획이다.

이 외에도 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 2,425 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 2,430 2021.08.24 08:53 장시작전(20분지연) 관련기사 "카카오톡 종목 추천" 진짜 무료라고?대한전선, 당진·쿠웨이트 공장 설비투자…광케이블 사업 본격 시동“카카오” 진입 시기 놓치신 분들 close 은 모든 임직원을 대상으로 정기 교육을 실시하고 내부 감시 체계 구축을 통한 상시 모니터링을 통해 법 위반의 예방 및 조기 발견을 생활화한다는 방침이다.

'공정거래 자율준수 프로그램'은 기업이 공정거래 관련 법규를 준수하기위해 자체적으로 제정·운영하는 내부준법 시스템이다. 대한전선은 지난 9일 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 정착을 통해 사회에 대한 공익적 가치를 실현하고 지속가능한 성장을 도모하고자 해당 프로그램의 도입을 선언한 바 있다.

또한 대한전선은 지난 5월 전선업계 최초로 이사회 산하에 ESG 위원회를 설립하고 지난해 실적을 담은 ESG 리포트를 공개하는 방식으로 ESG경영에 박차를 가하고 있다.

대한전선 관계자는 "임직원 모두가 공정거래 질서 확립을 위한 각오를 확인하고 준법 정신을 고취시키는 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 활동 전개를 통해 글로벌 기업으로서의 책임과 역할을 다하겠다"고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr