바이넥스는 50억원 상당의 자사 보통주 28만3286주를 장내 직접 취득하기로 결정했다고 23일 공시했다. 주가 안정을 통한 주주가치 제고를 위해서다. 취득 예상 기간은 오는 24일부터 11월12일까지다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr