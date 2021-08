[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도교육청은 23일 2022학년도 공립 중등교사, 보건·사서·전문상담·영양·특수(중등)교사 임용후보자 선정경쟁시험에 대해 누리집에 사전 예고했다.

선발인원은 총 29과목 361명을 선발할 예정이다.

사전 예고는 임용시험을 준비하는 예비교사들에게 선발예정과목과 인원 등을 사전에 안내해 시험 준비에 도움을 주려는 것이다.

향후 교원수급 변동 등으로 선발예정 인원이 달라질 수 있으므로 추후 시행계획 공고의 확정 인원을 반드시 확인해야 한다.

중등임용시험은 10월 15일 시행계획을 공고하고, 11월 27일 제1차 시험을 시행할 계획이다.

기타 자세한 사항은 경상남도교육청 누리집을 통해서 확인할 수 있다.

영남취재본부 강샤론 기자 sharon79@asiae.co.kr