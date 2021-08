文 "추석 전 전국민 70%가 1차 접종 마칠 것…반드시 확산세 잡겠다"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 코로나19 백신 1차 접종률 50%를 돌파한 것과 관련, "이 추세대로라면 추석 전에 전국민의 70%가 1차 접종을 마칠 것"이라고 전망했다.

문 대통령은 21일 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 "50%가 넘는 국민들이 코로나 백신 1차 접종을 마쳤다"며 이같이 밝혔다.

앞서 코로나19 예방접종대응추진단은 이날 오전 중 전국민 코로나19 예방백신 1차 접종률이 50%를 기록했다고 밝혔다.

문 대통령은 "2차 접종 속도도 빨라지고 있다. 예상보다 빠른 진도"라며 "이 추세대로라면 추석 전에 전국민의 70%가 1차 접종을 마치고, 9월말까지 2차 접종도 50%에 육박할 수 있을 것"이라고 전망했다.

문 대통령은 "국민들께서 예약과 접종에 적극 참여하고 협조해 주신다면, 그만큼 일상회복의 시간도 앞당겨질 것"이라며 "국민 모두가 지치고 고통받고 있지만, 방역을 접종률의 제고와 연결시켜 반드시 확산세를 잡을 것"이라고 강조했다.

전세계적으로 코로나19가 확산되는 가운데 우리나라가 선방하고 있다는 점도 거론했다. 문 대통령은 "전 세계적으로 백신 접종률이 높아지고 있음에도 9주 연속으로 확산세가 증가하고 있다"며 "백신 접종률이 높은 나라들도 예외가 아니"라고 밝혔다.

이어 "우리도 코로나 확산세가 쉽사리 꺾이지 않아 매우 안타깝다"며 "하지만, ‘빠르게 검사하고 빠르게 치료하는’ K방역을 유지하면서 주요국가들 가운데 신규 확진자 수와 치명률에서 가장 낮은 수준을 유지하고 있다"고 덧붙였다.

문 대통령은 "어려운 시기이지만, 그래서 더욱 더 방역과 접종에 힘을 모아야 하겠다"며 "정부는 접종률을 빠르게 높여 나가면서 방역과 일상, 민생과 경제가 조화될 수 있도록 모든 힘을 쏟겠다"고 밝혔다.

