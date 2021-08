LS그룹, 이사회 내 ESG위원회 출범…예종석 위원장 선임

[아시아경제 김흥순 기자] LS LS 006260 | 코스피 증권정보 현재가 66,800 전일대비 1,200 등락률 -1.76% 거래량 11,658 전일가 68,000 2021.08.19 09:20 장중(20분지연) 관련기사 구자열 LS그룹 회장, 상반기 보수 35억원…구자균 회장은 22억원구자열 LS그룹 회장, 상반기 보수 35억원LS그룹, 온라인 과학교실 '드림사이언스클래스' 실시…"아동 180명 참가" close 그룹은 지주회사인 ㈜LS 이사회 산하 내부거래위원회를 확대·개편한 ESG(환경·사회·지배구조) 위원회를 신설했다고 19일 밝혔다.

위원장으로는 LS 사외이사인 예종석 전 사회복지공동모금회장을 선임하고 예 위원장을 포함해 김영목 전 한국국제협력단(KOICA) 이사장, 이대수 전 우리선물 대표, 정동민 법무법인 바른 변호사 등 사외이사 4명과 이광우 LS 부회장 등 총 5인으로 위원회를 구성했다.

위원회는 내부거래 사전 검토와 심의 등 기존 내부거래위원회 활동뿐 아니라 ESG 경영 전략에 대한 방향과 계획을 설정하고 정책 승인, 주요 추진 활동과 성과 등을 보고하는 역할을 하게 된다.

앞서 LS는 위원회 출범에 앞서 주요 계열사들을 대상으로 약 6개월 간 ESG 진단 프로젝트를 실시했다. 이를 통해 ESG를 단순히 리스크 관리 차원이 아니라 친환경 이슈에 따른 '전기의 시대'가 도래할 것에 대비해 차별화된 전략을 수립하고 실행한다는 계획이다.

대표적으로 계열사 LS전선은 지난 6월 ESG 경영 비전을 선포하고 해상풍력 사업 확대에 발맞춰 RE100(재생에너지 100%)을 단계적으로 추진하고 있다. 비철금속 제련기업인 LS니꼬동제련도 동(銅) 산업계의 ESG 인증시스템으로 불리는 '카퍼마크' 인증심사를 신청해 추진하는 등 ESG 경영을 선언한 바 있다.

향후에도 ESG위원회는 그룹 차원의 ESG 방향성을 정립하고 정책 변화 대응과 각 사 ESG 실행 모니터링 지원 등 그룹의 ESG 경영을 총괄할 방침이다. LS그룹 주요 계열사들도 이에 발맞춰 ESG 전담조직을 신설하고 신재생에너지, 전기차 분야 등 새로운 사업 기회를 지속 발굴·추진해 나갈 계획이다.

LS그룹 관계자는 "LS는 기간산업인 전력 인프라와 종합 에너지 솔루션 분야에서 오랜 기간 사업을 영위해 왔다"며 "ESG라는 전 세계적 기조와 현 정부의 그린뉴딜 정책 등으로 촉발된 '에너지 대전환' 시대의 도래가 지속성장기업으로 도약하는 큰 기회가 될 것"이라고 기대했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr