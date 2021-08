NH농협銀, 삼성전자와 '디지털금융 혁신 업무협약' 체결

[아시아경제 이광호 기자]NH농협은행은 삼성전자와 '디지털금융 혁신 및 생태계 조성을 위한 업무협약'을 체결했다고 19일 밝혔다.

양사는 ▲고객이 쉽게 체감할 수 있는 영업점 디지털 환경 조성 ▲블록체인 기술을 활용한 금융서비스 개발 협력 ▲인공지능, 메타버스 등 디지털 신기술 기반 금융서비스 혁신 공동연구 등을 진행하기로 했다.

농협은행은 삼성전자와의 협력을 통해 디지털금융 생태계를 조성하고 디지털 트랜스포메이션(Digital Transformation)을 가속화해 디지털 금융 경쟁력을 확보해 나갈 계획이다.

권준학 농협은행장은 "창립 60주년을 맞아 농협은행의 경영목표인 '고객 중심의 종합 디지털 플랫폼 구현'을 위해 삼성전자와 업무협약을 체결했다"며 "이번 협약을 통해 혁신적인 디지털 서비스를 선보이고, 디지털금융 시장을 선도하는 리딩뱅크로 도약하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

