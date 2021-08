[e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ CJ ENM=19일 오전 9시부터 오는 20일 오후 6시까지 해외 기관투자자 대상 기업설명회 개최

◆ 압타머사이언스=본점 소재지 경기도 성남시 분당구 정자동 분당서울대학교병원 헬스케어혁신파크에서 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교세븐벤처밸리1로 변경

◆ 네이처셀=254억원 규모 전환사채 평가손실 발생

◆ 안트로젠=영업 실적 지연 공시 이유로 불성실공시법인 지정예고

◆ 인콘=단일판매·공급계약 금액의 50% 이상 변경을 이유로 불성실공시법인 지정

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr